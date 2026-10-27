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Acidente entre van com pacientes e caminhonete deixa seis mortos na BR-230

Tragédia ocorreu na madrugada desta terça-feira (27) entre Juazeirinho e Soledade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre van com pacientes e caminhonete deixa seis mortos na BR-230
Autor Acidente grave ocorreu nesta terça-feira - Foto: Redes Sociais/Reprodução/Diamante Online

Um acidente envolvendo uma van e uma caminhonete deixou seis pessoas mortas e 15 feridas na madrugada desta terça-feira (27), no quilômetro 227 da rodovia BR-230, entre os municípios de Juazeirinho e Soledade, na Paraíba. A colisão frontal ocorreu por volta das 2h30 e mobilizou equipes de resgate e autoridades policiais da região.

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De acordo com a Polícia Civil, a van transportava pelo menos 18 pessoas, das quais quatro morreram no local. O veículo havia saído da cidade de Itaporanga durante a madrugada para levar pacientes com câncer que realizariam tratamento em Campina Grande e João Pessoa. Já a caminhonete, que seguia de Alagoa Nova para abastecer a feira de Juazeirinho com mercadorias, levava dois ocupantes, que também não resistiram aos ferimentos e morreram.

As investigações preliminares conduzidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam como principal hipótese que o motorista da van tenha invadido a faixa contrária, resultando na batida de frente com a caminhonete. No entanto, as causas exatas do acidente ainda estão sendo periciadas e apuradas.

Os 15 sobreviventes, sendo 13 adultos e duas crianças, foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. A direção da unidade informou que as vítimas passaram por exames de imagem logo após darem entrada, mas, até o momento, não foram divulgados boletins médicos atualizados sobre o estado de saúde dos pacientes.

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