Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos na BR-163

Da Redação

Ao menos 11 passageiros morreram em um acidente grave envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta na BR-163, em Sorriso, no norte do Mato Grosso, nesta terça-feira (17) – veja mais no vídeo acima. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há outras vítimas em estado grave.

continua após publicidade .

De acordo com a PRF, o ônibus transportava 45 passageiros. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e teve o braço amputado no momento da batida, mas foi encontrado com vida. Ele está em estado grave.

Em nota, a Expresso Itamarati informou que um representante da empresa foi encaminhado ao local do acidente para dar suporte às vítimas e familiares.

continua após publicidade .

O motorista da carreta teve lesões leves. O ônibus havia saído de Cuiabá com destino a Sinop, a 503 km da capital, e faria a última parada antes da chegada. O acidente ocorreu entre Sinop e Sorriso. Já a carreta havia partido de Sinop com destino a Rondonópolis.

O perito Leandro Valendorf disse que em uma das pistas tem uma marca de frenagem produzida pelo ônibus que indica que o coletivo invadiu a pista contrária. Ele explica que a alta velocidade não foi a causa do acidente.

Segundo o superintendente da PRF, as informações iniciais apontaram que o motorista do ônibus teria dormido ao volante. A pista ficou totalmente interditada por cerca de cinco horas, enquanto as vítimas estavam sendo socorridas por equipes de resgate da concessionária Rota do Oeste e Corpo de Bombeiros. Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer) também foi encaminhado para o local para ajudar no resgate dos sobreviventes. O trecho foi liberado às 16h42 [horário de Mato Grosso].

continua após publicidade .

“Um acidente muito trágico, muito triste. Talvez um dos maiores que já registramos nesse trecho. Temos várias pessoas que já foram removidas e encaminhadas ao hospital”, disse o chefe da PRF de Sorriso, Leonardo Ramos.

O chefe da PRF disse que as causas do acidente ainda serão apuradas. "Serve de alerta para todos os motoristas que passam por essa região. Esse é um trecho extremamente perigoso, um show de imprudências, de desrespeito à sinalização, de excesso de velocidade, e o resultado, infelizmente, é esse”, afirmou ele.

Com informações, G1