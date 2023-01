Acidente entre ônibus e caminhão deixa 24 feridos em rodovia de SP

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A parte dianteira do veículo de viagem ficou completamente destruída

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi registrado na madrugada desta terça-feira (03), na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. A colisão deixou um total de 24 pessoas feridas, e os motivos estão sendo apurados.

continua após publicidade .

O acidente aconteceu por volta das 02h25 da madrugada, no quilômetro 26 da pista Sul, sentido capital paulista. Conforme informações da concessionária responsável pelo trecho, a Autoban, o ônibus colidiu na traseira de uma carreta que transportava açúcar.

LEIA MAIS: Turista morre no Réveillon após rojão explodir em seu peito

continua após publicidade .

A parte dianteira do veículo de viagem ficou completamente destruída com o impacto da colisão. Todas as vítimas estavam no coletivo, sendo 14 em estado leve e 10 com ferimentos moderados. Os passageiros foram socorridos por ambulâncias da concessionária e do Corpo de Bombeiros.

O destino do coletivo ainda não foi divulgado. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro.





Fonte: Informações Banda B.

Siga o TNOnline no Google News