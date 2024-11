Acidente entre ônibus e caminhão deixa 19 mortos no México

Acidente foi registrado no estado de Zacatecas

Neste sábado (26), 19 pessoas perderam a vida e seis ficaram feridas em um acidente de ônibus em uma estrada do estado de Zacatecas, no centro do México, conforme relataram autoridades locais.

O incidente ocorreu pela manhã, quando o ônibus colidiu com a parte traseira de um caminhão desgovernado que transportava milho.

O governador de Zacatecas, David Monreal, inicialmente anunciou 24 fatalidades em uma postagem nas redes sociais, mas o gabinete do procurador-geral estadual revisou esse número para 19.

O procurador também informou que investigações estão em andamento sobre o acidente e a prisão do motorista.

Equipes de resgate atuaram durante todo o dia para recuperar corpos que foram arremessados para uma ribanceira, segundo uma fonte do governo local que pediu para não ser identificada.

O ônibus seguia em direção a Ciudad Juárez, uma cidade na fronteira do estado de Chihuahua. Até o momento, não há confirmação sobre a presença de imigrantes entre as vítimas.

