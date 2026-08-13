Acidente entre carro e moto provoca congestionamento na Marginal Pinheiros; veja trecho afetado

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e duas motos provocou congestionamento na Marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 13. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão ocorreu por volta das 5h53, na pista expressa, no sentido Interlagos, cerca de 50 metros antes da Ponte do Jaguaré. O Corpo de Bombeiros informou que um homem de 40 anos ficou ferido, com suspeita de fratura na perna. Uma viatura da corporação atendeu a ocorrência. A faixa da esquerda chegou a ser bloqueada, mas foi liberada por volta das 6h40.