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Acidente entre carro e moto provoca congestionamento na Marginal Pinheiros; veja trecho afetado

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um acidente de trânsito envolvendo um carro e duas motos provocou congestionamento na Marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 13. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão ocorreu por volta das 5h53, na pista expressa, no sentido Interlagos, cerca de 50 metros antes da Ponte do Jaguaré. O Corpo de Bombeiros informou que um homem de 40 anos ficou ferido, com suspeita de fratura na perna. Uma viatura da corporação atendeu a ocorrência. A faixa da esquerda chegou a ser bloqueada, mas foi liberada por volta das 6h40.

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