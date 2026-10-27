Acidente entre carretas provoca incêndio e interdita Rodoanel em SP
Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Uma colisão entre duas carretas provocou um incêndio na altura do km 61 do Rodoanel Mário Covas, na madrugada desta terça-feira, 27, e deixou uma pessoa levemente ferida. O acidente ocorreu por volta de 1h30, no sentido Perus, e levou à interdição total da pista a partir das 1h45.
O bloqueio atingiu todas as faixas e o acostamento. O fogo foi controlado às 3h24, quando a interdição total foi encerrada.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Durante a manhã, uma faixa já havia sido liberada para a circulação de veículos.
O trecho seguia registrando congestionamento em função do acidente perto do horário das 6h45.
Uma segunda pessoa também envolvida no acidente não sofreu ferimentos. A identificação das vítimas não foi divulgada.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE