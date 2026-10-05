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FATALIDADE

Acidente entre caminhonete e carreta mata dois militares do Exército na BR-163

Bruno Santana e Jackson da Silva chegaram a ser socorridos após batida transversal no km 704, mas não resistiram

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre caminhonete e carreta mata dois militares do Exército na BR-163
Autor O motorista da carreta envolvida no acidente saiu ileso - Foto: Reprodução aRede

Dois militares do Exército, ambos de 19 anos, morreram após a caminhonete em que estavam colidir com uma carreta na manhã desta segunda-feira (5), na BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso (MS). As vítimas, identificadas como Bruno Fernandes Santana e Jackson Fernandes Leoes da Silva, serviam no município de Coxim.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 6h50, no quilômetro 704 da rodovia, e foi caracterizado como uma colisão transversal. Os jovens estavam em uma Fiat Toro e chegaram a ser socorridos por uma equipe de resgate da concessionária responsável pela via. Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, mas não resistiram aos ferimentos. A confirmação dos óbitos foi feita pela Polícia Civil, acionada diretamente pela unidade de saúde.

O motorista da carreta envolvida no acidente saiu ileso. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pelas autoridades rodoviárias, que apontou resultado negativo para a ingestão de álcool.

Para a remoção dos veículos e os trabalhos iniciais de perícia, a pista precisou ser totalmente interditada por cerca de 30 minutos, embora a PRF tenha relatado que não houve impacto significativo no fluxo de trânsito da região. As circunstâncias e a dinâmica exata da colisão seguem sob investigação.

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acidente BR 163 Exército militares NOTÍCIAS segurança
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