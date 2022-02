Da Redação

Acidente em metrô de SP causa cratera na Marginal Tietê

Na manhã desta terça (01), um desmoronamento perto de um canteiro de obras do metrô de São Paulo abriu uma cratera na Marginal Tietê, que acabou interditada.

A obra, onde ocorreu o desabamento, fica entre as pontes da Freguesia do O e do Piqueri.

Por volta das 10h, ainda era possível constatar deslizamentos de terra dentro da cratera que havia se formado. Com a sequência de deslocamento do terreno, o buraco na Marginal Tietê vem aumentando progressivamente.

Vias expressas ao redor do local do acidente foram bloqueadas, assim como o trecho afetado da própria Marginal.

Informações do Metrópoles