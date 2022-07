Acidente deixa cinco mortos após carro cair em córrego; saiba mais

Da Redação

Duas pessoas que estavam dentro do carro foram lançadas para fora do veículo

Cinco pessoas morreram em um acidente neste domingo (31), de acordo com a Polícia Militar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro caiu em um córrego após passar em alta velocidade em uma viela. O caso aconteceu na Rua 9-A, no Setor Santa Efigênia, em Niquelândia, no norte de Goiás. As informações são do g1.

A corporação explicou que o córrego fazia uma curva e que a rua acompanhava essa curva. No entanto, ao trafegar, a condutora seguiu reto e caiu direto dentro do córrego, que é bem abaixo do nível da rua.

Duas pessoas que estavam dentro do carro foram lançadas para fora do veículo

Com a colisão, os bombeiros explicam que duas pessoas que estavam dentro do carro foram lançadas para fora do veículo. Ainda não há informações sobre quantos passageiros eram homens ou mulheres.



Acidente no Paraná

Um homem com idade aproximada de 55 anos morreu na noite de sábado (30), após colidir uma camionete S-10 contra um caminhão na PR-472, entre Goioerê e Juranda, próximo ao distrito de Primavera, A vítima morreu ainda no local do acidente.

Segundo informações, a camionete S-10 colidiu violentamente contra um caminhão que estava estacionado às margens da rodovia (que não tem acostamento), com parte da carroceria sobre a pista de rolamento.

A equipe do Samu de Goioerê foi acionada, mas chegando ao local só pode constatar o óbito, a vítima morreu no momento do acidente. Saiba mais clicando aqui.

