Acidente deixa 12 mortos no Tocantins; bebê está entre as vítimas

Dois outros homens foram encaminhados com fraturas para hospitais da região

Um grave acidente entre uma van e um caminhão deixou pelo menos doze pessoas mortas na região Sudoeste de Tocantins. A colisão aconteceu na TO-280, entre os municípios de Almas e Natividade, por volta das 20h40 desta quarta-feira (25).

Conforme informações da RicMais, entre as vítimas estão quatro homens, sete mulheres e um bebê. Dois outros homens foram encaminhados com fraturas para hospitais das cidades de Natividade e Porto Nacional.

A van seria uma propriedade da Secretaria Municipal de Saúde de Almas e, no momento do acidente, voltada da capital de Tocantins, Palma. O veículo da prefeitura teria batido de frente com o caminhão.

Ainda de acordo com informações, algumas das vítimas ficaram presas às ferragens e o corpos foram retirados por equipes do Instituto Médico Legal (IML) e pelos socorristas do Corpo de Bombeiros.

Não há informações sobre quais seriam as causas da colisão.

