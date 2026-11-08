Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Acidente de carro deixa 10 pessoas mortas em Barra Mansa (RJ)

Escrito por Bernardo Costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dez pessoas morreram em um acidente de carro na madrugada deste domingo, 8, em Barra Mansa, município na região sul do Estado do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros informou que o veículo capotou e caiu dentro de um lago, na região de Quatis.

Todas as vítimas - cinco adultos e cinco crianças - estavam dentro do carro, e foram retiradas do veículo já sem vida, segundo os Bombeiros. A corporação informou que 30 militares de cinco unidades atuaram no resgate, com dez viaturas e uma embarcação, incluindo dois mergulhadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Participaram da ação os quartéis de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí, além de equipes especializadas do Grupamento de Busca e Salvamento.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente por meio da 90ª DP (Barra Mansa). Uma perícia foi realizada no local e documentos foram apreendidos para análise.

A polícia informou que os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde são realizados os exames periciais para identificação, inclusive por meio de perícia papiloscópica, e para a determinação formal das causas das mortes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por meio do perfil oficial no X, o governo do Estado divulgou nota em que "lamenta profundamente as mortes".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Barra Mansa carro mortes RJ
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV