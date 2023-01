Acidente com van que levava pacientes e caminhão deixa 12 mortos no Tocantins

Redação (via Agência Estado)

Sete mulheres, quatro homens e um bebê morreram em um acidente por volta das 20h desta quarta-feira, 25, na rodovia na TO-280, próximo a Natividade, no sudeste do Tocantins, a 200 quilômetros de Palmas. Dois homens escaparam com vida, ambos com fraturas no corpo. O mais velho foi levado para o hospital de Natividade e um jovem, com fratura exposta no braço, foi removido para Porto Nacional, a 52 quilômetros da capital.

continua após publicidade .

No acidente, uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Almas transportava pacientes do município que retornavam de atendimento médico na capital do Estado, quando bateu de frente com um caminhão e acabou arrastada para a margem da rodovia, que possui muito tráfego de caminhões com produção agrícola da região, pela ligação com municípios produtores do estado vizinho da Bahia.

O prefeito de Almas, Wagner Nepomuceno (MDB), decretou luto oficial por três dias e o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), anunciou viagem à cidade em solidariedade às vítimas. Os corpos estão no Instituto Médico-Legal (IML) de Natividade à espera de exames para liberação.