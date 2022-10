Acidente com quatro carros deixa 7 mortos e 8 feridos em rodovia de Ouro Preto

Marina Rigueira, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente entre quatro veículos ocorrido na noite de domingo, 16, na altura do km 88 na BR-356 em Ouro Preto, região central de Minas Gerais, deixou sete mortos e outros oito feridos. Dos quatro veículos, três estavam em situação de irregularidade.

continua após publicidade .

Os motoristas de um carro modelo Celta, Wagner Jones Marques Machado, de 33 anos, e de um Uno, Rodrigo Araujo Pires, 20 anos, estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, segundo as autoridades.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Celta teria causado o acidente ao tentar fazer uma ultrapassagem proibida. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do Siena disse que seguia no sentido Itabirito quando o Celta, que trafegava no sentido contrário, ao invadir a contramão, colidiu em sua lateral traseira esquerda, rodando na pista e bateu de frente com o Uno e o Palio.

continua após publicidade .

Uma criança e um bebê estão entre os mortos. Os ocupantes do Uno Rodrigo Araujo Pires, de 20 anos, Julio de Paula Pires, João Vitor Araújo Pires, de 22 anos, e Luiz Sabino Pires, de 3 anos, faleceram no local do acidente. A passageira de 28 anos, Ana Paula Pires Euflasino foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

O motorista do Celta Wagner Jones Marques Machado, de 33 anos, a passageiras Anne Caroline Fernandes Marins Alvez Quirino, de 35 anos, e sua filha Lara Fernandes Quirino, de 7 anos, também morreram no local do acidente e uma menor, de 16 anos, foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, na capital.

Outras sete pessoas ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de Ouro Preto e sem seguida, duas delas foram transferidas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.