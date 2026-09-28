Acidente com ônibus de turismo deixa três mortos e 44 feridos na BR-262

Pelo menos três pessoas morreram e 44 ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na madrugada desta segunda-feira (28), na BR-262, no município de Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O veículo havia saído de Belo Horizonte e de cidades da região metropolitana da capital mineira com destino ao estado capixaba, mas acabou tombando em um trecho sinuoso da rodovia conhecido como Curva da Ferradura.

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A gravidade da ocorrência exigiu a rápida mobilização de uma força-tarefa de resgate durante a madrugada, envolvendo equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de serviços de emergência médica. Os passageiros feridos, incluindo crianças, receberam os primeiros socorros ainda na pista e foram encaminhados para hospitais da região. Até o momento, as autoridades não confirmaram o que teria provocado a perda de controle da direção, e as circunstâncias exatas do tombamento serão alvo de investigação.

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O acidente reacendeu o alerta para as condições de segurança na BR-262, que é uma das principais e mais movimentadas rotas de ligação entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Nas redes sociais, o policial militar Gabriel Leocadio, que atuou diretamente no socorro às vítimas, descreveu o atendimento como um dos dias mais difíceis de sua carreira. Ele relatou um cenário desolador ao se deparar com vítimas fatais e feridos em estado de choque, mas fez questão de destacar a empatia de dezenas de pessoas que passavam pela rodovia e pararam para ajudar no resgate de forma voluntária, antes mesmo da chegada de todo o aparato oficial.