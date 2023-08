Acidente com ônibus de torcedores do Corinthians mata sete pessoas

Pelo menos sete mortes foram causadas pelo acidente envolvendo um ônibus com torcedores do Corinthians, na madrugada deste domingo (20). Outras vinte sete pessoas ficaram feridas. O veículo teria capotado na Rodovia Fernão Dias, na altura do KM 520, em Igarapé na Grande BH. O veículo seguia para São Paulo após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro.

Conforme informações do G1 apuradas junto ao Corpo de Bombeiros, das 43 pessoas no veículo (inicialmente os bombeiros informaram 46), sete morreram no local. Outras dez ficaram presas às ferragens.

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, informou que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando entrou na curva da rodovia, bateu contra um talude e capotou em seguida. "A Arteris Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores atuando no momento", informou em nota divulgada na manhã deste domingo.

A pista no sentido São Paulo estava interditada até por volta das 7 horas, com 4 km de congestionamento. Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), bombeiros e Polícia Rodoviária Federal trabalharam para socorrer as vítimas.

O helicóptero Pégasus da Polícia Militar (PM), encaminhou uma vítima com várias fraturas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII e, o helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, também irá para o local do acidente para dar apoio.

Foto por reprodução/G1

ERRATA

A Polícia Civil chegou a divulgar que o número de mortes havia subido para 8, entretanto, publicou uma errata corrigindo a informação e afirmando que sete pessoas haviam morrido.



