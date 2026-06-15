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CEARÁ

Acidente com ônibus de time de basquete deixa sete mortos e dezenas de feridos

Veículo capotou durante a madrugada desta segunda (15); atletas retornavam de um torneio onde haviam sido campeões

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 08:52:53 Editado em 15.06.2026, 08:52:47
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Acidente com ônibus de time de basquete deixa sete mortos e dezenas de feridos
Autor Acidente com ônibus de time de basquete deixa mortos e feridos no Ceará - Foto: reprodução

Um grave acidente com um ônibus de uma delegação esportiva deixou sete mortos e dezenas de feridos na madrugada desta segunda-feira (15), na rodovia CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, em Tauá, no interior do Ceará.

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O veículo transportava cerca de 40 passageiros de Juazeiro do Norte que retornavam de Sobral, onde haviam disputado e vencido um torneio de basquete poucas horas antes do capotamento.

De acordo com a polícia e o Corpo de Bombeiros, todas as sete vítimas fatais são jovens do sexo masculino. Os corpos foram retirados das ferragens pelas equipes de resgate e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Tauá, mas ainda aguardam identificação formal.

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As primeiras investigações apontam que os passageiros viajavam sem o cinto de segurança e, no momento em que o ônibus capotou às margens da rodovia, foram arremessados para fora e atingidos pelo próprio veículo. As autoridades também buscam confirmar o paradeiro de uma pessoa que constava na lista de passageiros, mas que ainda não foi localizada ou confirmada no embarque.

O acionamento das equipes de emergência ocorreu às 3h24 e mobilizou uma força-tarefa de socorro para o resgate de feridos presos às ferragens, trabalho que foi concluído por volta das 8h junto à coleta de pertences das vítimas. O trecho da rodovia onde aconteceu o acidente permanece interditado nos dois sentidos para a realização dos trabalhos e da perícia técnica.

Acidente com ônibus de time de basquete deixa sete mortos e dezenas de feridos
AutorAcidente com ônibus de time de basquete deixa mortos e feridos no Ceará - Foto: reprodução

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus sobreviveu sem ferimentos graves e apresentou versões contraditórias sobre o ocorrido. Inicialmente, o condutor relatou ter dormido ao volante, mas posteriormente afirmou que tentou desviar de buracos na pista, hipótese que foi preliminarmente descartada pelos agentes após vistoria no asfalto. Uma perícia técnica detalhada será realizada para determinar se houve falha humana ou problema mecânico no veículo.

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