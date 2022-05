Acidente com ônibus de dupla sertaneja deixa 6 mortos

Da Redação

O ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro tombou na manhã deste sábado (7), na rodovia Régis Bittencourt, no trecho de Miracatu, no Vale do Ribeira. Ao menos seis pessoas morreram no acidente.

Cerca de 18 pessoas - incluindo banda e os artistas - estavam no veículo que se acidentou no Km 402, sentido São Paulo, da BR 116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos cinco mortes foram confirmadas até o momento.

O empresário da dupla, José Carlos Cassucce, conversou com a reportagem de A Tribuna e informou que o ônibus havia deixado a cidade de Tijucas do Sul, no Paraná - onde os artistas se apresentaram na noite de sexta-feira, e estava a caminho de São Pedro, interior de SP, onde se apresentariam neste sábado (7).

Em nota, a Arteris (S/A), empresa que administra a Rodovia Régis Bittencourt, informou que além dos cinco óbitos, há uma vítima em estado grave, uma leve e oito com estado de saúde considerado moderado.

A concessionária ainda afirmou que o ônibus atravessou a pista após o tombamento. Desta forma, há interdição na faixa esquerda de ambos os sentidos do km 402, além de congestionamento na região.

A Tribuna