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Acidente com micro-ônibus deixa três mortos em rodovia no interior de SP

Escrito por Redação O Estados de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Três pessoas morreram e 10 ficaram feridas após um micro-ônibus se envolver em um acidente na madrugada desta terça-feira, 13, na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga, no interior de São Paulo.

O acidente ocorreu por volta da 1h18, na altura do quilômetro 179, no sentido sul da rodovia. De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo trafegava pela faixa 1 quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu na canaleta central.

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Entre os dez feridos, quatro tiveram ferimentos moderados e outros seis sofreram ferimentos leves.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Doutor Léo Orsi Bernardes (HLOB), em Itapetininga, pelas equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da SPVias, concessionária responsável pelo trecho.

A SPVias informou que chovia no local no momento do acidente.

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As causas e circunstâncias do caso ainda devem ser investigadas.

Na manhã desta terça-feira, apenas o acostamento da via seguia interditado para o tráfego.

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RODOVIAS/SP-127/ACIDENTE/MICRO-ÔNIBUS/MORTES
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