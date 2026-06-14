Acidente com helicópteros deixa ao menos seis mortos no Rio

Duas aeronaves de pequeno porte caíram na manhã deste domingo (14) em um pátio de veículos no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. As informações preliminares apontam que as aeronaves teriam colidido antes da queda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o registro inicial indica pelo menos seis mortes. Equipes de resgate e segurança foram mobilizadas para atender a ocorrência e realizar os trabalhos no local.

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Segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a pista lateral na altura da estação BRT Gilka Machado, no sentido Santa Cruz, foi interditada após o acidente. Policiais militares fizeram o isolamento da área para garantir a segurança e permitir o trabalho das equipes de emergência.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um grande incêndio após a queda das aeronaves. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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Até o momento, não havia informações oficiais sobre a identidade das vítimas nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias da colisão.

Com informações o portal g1

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