Acidente com cabo de alta tensão mata 32 vacas em propriedade rural de SC

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Apenas seis animais sobreviveram; concessionária de energia vai apurar o que provocou o rompimento da rede elétrica

Na manhã desta quarta-feira (1º), um acidente com cabo de alta tensão provocou a morte de 32 vacas em uma propriedade do Assentamento José Maria, em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. O fio da rede elétrica se rompeu, caiu sobre o rebanho e será alvo de investigação da concessionária responsável.

De acordo com o produtor rural, os animais tinham acabado de ser alimentados quando o cabo caiu sobre a área onde estavam reunidos.

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Somente seis vacas escaparam. O rebanho era a principal fonte de renda da família, que agora contabiliza um grande prejuízo.

A distribuidora de energia deverá apurar as causas do rompimento da rede e verificar as circunstâncias que levaram ao acidente.

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Com informações PP News