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TRAGÉDIA

Acidente com BMW deixa cinco mortos no interior de MG

Veículo despencou em ribanceira na zona rural de Imbé de Minas, no Leste do Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 15:50:16 Editado em 09.06.2026, 15:50:10
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Acidente com BMW deixa cinco mortos no interior de MG
Autor Todas as vítimas eram naturais do município de Inhapim - Foto: Reprodução

Cinco pessoas morreram e uma mulher de 30 anos ficou gravemente ferida após a BMW em que viajavam capotar e despencar em uma ribanceira de aproximadamente 80 metros de altura na zona rural de Imbé de Minas, no Leste de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 21h40 de sábado (6), em um trecho sem iluminação e de difícil acesso conhecido como Córrego dos Lelés.

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Todas as vítimas eram naturais do município de Inhapim. Entre os mortos estão os irmãos Taize Alves Lopes de Frias Novais, de 28 anos, e Frank Junior Lopes de Frias, de 25. A única sobrevivente da tragédia é irmã dos dois; ela foi resgatada com sinais vitais e permanece internada em estado grave em um hospital da cidade de Caratinga. Também perderam a vida no acidente Ana Paula Marcolino Ribeiro e Alef Jamir dos Reis Silva, ambos de 24 anos, além de Romerio Magela da Silva, de 38. Alef era estudante do nono período de medicina veterinária, também em Caratinga.

O atendimento à ocorrência mobilizou de forma conjunta o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Durante os trabalhos na madrugada, as equipes encontraram as vítimas espalhadas em diferentes pontos da encosta. Horas após o resgate inicial, os bombeiros precisaram retornar ao local e localizaram o quinto corpo a cerca de 30 metros abaixo do ponto onde o veículo havia parado.

Após a retirada das vítimas, a perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os levantamentos técnicos e liberar os corpos, que foram encaminhados aos serviços funerários para sepultamento. Embora testemunhas tenham relatado que o automóvel trafegava em alta velocidade antes de sair da pista, as causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

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Com informações do G1

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