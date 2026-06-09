Acidente com BMW deixa cinco mortos no interior de MG

Cinco pessoas morreram e uma mulher de 30 anos ficou gravemente ferida após a BMW em que viajavam capotar e despencar em uma ribanceira de aproximadamente 80 metros de altura na zona rural de Imbé de Minas, no Leste de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 21h40 de sábado (6), em um trecho sem iluminação e de difícil acesso conhecido como Córrego dos Lelés.

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Todas as vítimas eram naturais do município de Inhapim. Entre os mortos estão os irmãos Taize Alves Lopes de Frias Novais, de 28 anos, e Frank Junior Lopes de Frias, de 25. A única sobrevivente da tragédia é irmã dos dois; ela foi resgatada com sinais vitais e permanece internada em estado grave em um hospital da cidade de Caratinga. Também perderam a vida no acidente Ana Paula Marcolino Ribeiro e Alef Jamir dos Reis Silva, ambos de 24 anos, além de Romerio Magela da Silva, de 38. Alef era estudante do nono período de medicina veterinária, também em Caratinga.

O atendimento à ocorrência mobilizou de forma conjunta o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Durante os trabalhos na madrugada, as equipes encontraram as vítimas espalhadas em diferentes pontos da encosta. Horas após o resgate inicial, os bombeiros precisaram retornar ao local e localizaram o quinto corpo a cerca de 30 metros abaixo do ponto onde o veículo havia parado.

Após a retirada das vítimas, a perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os levantamentos técnicos e liberar os corpos, que foram encaminhados aos serviços funerários para sepultamento. Embora testemunhas tenham relatado que o automóvel trafegava em alta velocidade antes de sair da pista, as causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

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Com informações do G1