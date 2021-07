Acidente com 7 veículos deixa um morto no litoral de SP

Da Redação

Um motorista morreu depois de perder o controle do carro enquanto trafegava pela avenida da praia de São Vicente, no litoral de São Paulo, na tarde deste domingo (25). Ele ainda atingiu seis veículos estacionados antes de capotar. O condutor chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

continua após publicidade .

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, de 65 anos, perdeu o controle da direção enquanto seguia pela via, e colidiu contra veículos que estavam estacionados próximo ao calçadão. A batida fez com que alguns carros chegassem à parte gramada da praia e na ciclovia. O Corpo de Bombeiros retirou possíveis fontes de ignição, como combustível, para evitar o risco de explosões no local do acidente.

A Prefeitura de São Vicente informou que o acidente envolveu sete veículos - o carro que capotou e outros seis. Uma vítima leve foi removida pelo Corpo de Bombeiros. Já a vítima grave, o motorista que teria passado mal enquanto dirigia, foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Vicente. O motorista do carro, uma BMW, sofreu uma parada cardíaca ainda no local, e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiram reverte-la.

continua após publicidade .

Mesmo assim, durante a tarde, ele não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Com informações do G1.