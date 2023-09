Acidente com 18 veículos deixa quatro mortos e vários feridos em Goiás

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)

Um acidente de trânsito envolvendo 18 veículos deixou ao menos quatro mortos na manhã desta segunda-feira, 25, em Goiás. O caso aconteceu no km 419 da BR-414, próximo à cidade de Abadiânia, no caminho entre Corumbá e Anápolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão perdeu o controle e colidiu com outros 17 automóveis que estavam parados na pista em razão de um bloqueio da concessionária responsável pela estrada.

A corporação informou que a empresa que administra a BR-414 estava fazendo uma manutenção na pista e, para isso, adicionou uma barreira para os condutores seguirem caminho no sistema de "pare e siga", o que acabou formando uma fila na rodovia. "Diversos veículos aguardavam serem liberados, quando um caminhão, ao se aproximar da barreira, perdeu o freio, vindo a colidir com 17 veículos", informou o tenente Coronel Altiere.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15. O resgate das vítimas contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a concessionária responsável pela estrada, que disponibilizou transporte para levar feridos às unidades de saúde mais próximas, especialmente em Anápolis.

Três pessoas morreram no local e uma veio a óbito no hospital, segundo a PRF. Ao menos nove pessoas precisaram ser levadas para atendimento, informou o Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão envolvido no acidente teve ferimentos leves. Ele foi submetido ao teste de bafômetro e não estava alcoolizado. Ele informou às autoridades que o sistema de frenagem do veículo apresentou falhas antes da colisão.

Depois do acidente, o trecho da rodovia foi bloqueado para o atendimento às vítimas, remoção dos veículos envolvidos no acidente e contenção de combustível que vazava dos carros. De acordo com a PRF, a estrada da BR-414 já está totalmente liberada.