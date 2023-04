Acidente com 15 veículos deixa 14 feridos na BR-408, em Pernambuco

Da Redação

A rodovia foi interditada por causa da nuvem de fumaça

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (25) na BR-408, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um total de 15 veículos estão envolvidos no capotamento seguido de engavetamentos. Quatorze pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu por volta das 12h15, na altura do quilômetro 102,8 da rodovia federal. Carros, motos e seis caminhões estão envolvidos na fatalidade. Vários deles pegaram fogo, , e a pista precisou ser completamente interditada por causa das grandes nuvens de fumaça que se formaram.

De acordo com relato de testemunhas, tudo começou quando uma caminhonete capotou na rodovia, após ter sido trancado por um carro. O motorista ficou ferido e algumas pessoas pararam para ajudá-lo. Logo em sequência, m caminhão que transportava tijolos provocou um engavetamento.

Depois disso, ocorreu outro engavetamento que deixou mais pessoas feridas. Segundo as informações, nesse segundo engavetamento, pelo menos quatro veículos pegaram fogo no local. O motorista que trancou o carro que capotou não ficou no local do acidente. O condutor do caminhão que iniciou o engavetamento também não foi localizado.





Vítimas

Ao menos 14 pessoas ficaram feridas após o acidente. O número de vítimas foi apontado pelo g1, após apurações dos registros feitos pela PRF, pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. Todas as corporações atenderam a ocorrência.

Desse total, duas pessoas foram socorridas no local por moradores da região e nove homens precisaram ser encaminhados para unidades de saúde da região. Três desses pacientes passaram por cirurgia ainda nesta terça-feira (25) e seguem internados nesta quarta-feira (26). Um homem. de 35 anos, está estável, e os outros dois, de 37 e 38 anos, têm quadro de saúde grave.





Fonte: Com informações g1.

