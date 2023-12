Acidente: bebê de 1 ano é atropelado pelo carro da família

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente doméstico resultou no atropelamento de um bebê de um ano, em Goiânia. O pequeno Guilherme foi atingido pelo carro da família, dentro de casa. Desesperados, os pais dele encontraram uma viatura da Polícia Militar a caminho do hospital e pediu ajuda. Os militares abriram caminho no trânsito para agilizar o atendimento. Um vídeo mostra o momento. O bebê passa bem.

“Foi Deus que colocou eles no nosso caminho. Não tenho nem palavras para agradecer o que eles fizeram por nós. Na hora do desespero, até tentaram acalmar a gente, sempre dizendo: 'Calma, a gente está chegando'. Foi muito mais rápido o atendimento graças a eles”, disse a mãe do bebê, Nairany Moreira.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (22), um dia depois que o bebê completou 1 ano de vida. Segundo Nairany, o marido, sem perceber, passou o carro por cima das perninhas do bebê. Em pânico, os pais deixaram rapidamente a residência, localizada no setor Rio Formoso, em direção a um hospital.







