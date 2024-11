Ação judicial de Lula contra Luciano Hang vai ter sessão presencial

O empresário Luciano Hang e o presidente Lula podem ficam frente a frente, após o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) transferir o julgamento de apelação do presidente em ação contra o dono da Havan, da sessão virtual para a sessão presencial. No processo, o presidente pede indenização por danos morais ao dono da rede varejista.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Luciano Hang é condenado por difamação e injúria contra arquiteto

De acordo com o TJSC, a decisão atende a uma manifestação da defesa de Lula, acolhida pelo relator do recurso, desembargador Flávio André Paz de Brum. Originalmente, o julgamento estava previsto para a sessão virtual no dia 31 de outubro, a partir das 10h.

continua após publicidade

O processo, movido contra Luciano Hang, sugere uma indenização no valor de R$ 100 mil. De acordo com a defesa do presidente, o valor se deve ao abalo moral em razão da exibição, por uma aeronave, em várias praias do litoral norte catarinense, em dezembro de 2019, de uma faixa com frase considerada ofensiva.

De acordo com os autos, o sobrevoo foi patrocinado por Luciano Hang e registrado em foto nas redes sociais do empresário. As informações são de Carlos Pedroso, do GuararemaNews.

Siga o TNOnline no Google News