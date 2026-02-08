Acadêmicos do Baixo Augusta leva multidão às ruas para exaltar a agitação única de São Paulo

Um dos blocos mais aguardados e tradicionais do pré-carnaval paulistano, o Acadêmicos do Baixo Augusta escolheu o tema São Paulo Não Dorme para desfilar neste domingo, 8. A concentração começou às 13h, na Rua da Consolação, e já movimenta uma multidão.

A expectativa para o bloco é grande. A analista financeira Priscila Bispo, 37 anos, já foi em carnavais no Rio de Janeiro e na região Nordeste, mas hoje prefere ficar em São Paulo. Ao Estadão, ela elogiou a segurança e a diversidade de bloquinhos na capital paulista.

A comerciante Vilma Santos, de Ilhéus, Bahia, está na expectativa de ver a rainha do bloco, Alessandra Negrini. A atriz já se vestiu como debutante e dançou valsa com foliões quando o bloco festejou 15 anos. "Eu não tinha vontade de conhecer São Paulo, mas de repente meu filho me deu esse presente (a viagem para a capital paulista) e estou encantada. Quero aproveitar todo os dias de carnaval", afirmou, enquanto estava fantasiada de Mulher-Maravilha.

Preta Rara, 40 anos, é uma das influencers presentes no quarto carro do bloco. Ela afirma que o carnaval é um momento de diversão e alegria, mas também tem um peso político. Preta comenta ainda que provavelmente boa parte dos foliões nunca teve o prazer de ver uma banda de carnaval instrumental. "E, aqui, pode ver grandes nomes, como o Charanga do França", diz.

O grupo Charanga do França começou o cortejo tocando sucessos de Rita Lee, Raça Negra e outros artistas famosos. Entre as participações confirmadas estão Péricles, KL Jay, Rael, Tássia Reis, Tulipa Ruiz, André Frateschi, Dani Vie, Rom Santana e Fabiana Bombom, em um encontro que promete mostrar a diversidade noturna de São Paulo.