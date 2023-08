'Academia dos Flinstones': equipamentos rústicos e vista diferenciada

No calçadão entre as praias do Arpoador e do Diabo

Na orla onde o metro quadrado é um dos mais caros do país, cariocas e turistas treinam de graça, ao ar livre e ouvindo o barulho do mar.

continua após publicidade

Com halteres e equipamentos feitos de concreto e sucata, mais conhecida como "Academia dos Flintstones" funciona 24 horas por dia, é gratuita e tem uma das mais lindas vistas do Rio de Janeiro, à beira-mar, no calçadão entre as praias do Arpoador e do Diabo, na Zona Sul.

Foto por Da Redação

continua após publicidade

Foto por Da Redação

O figurino também é rústico, a maioria malha com roupa de praia. Homens costumam ficar sem camisa, alguns fazem os exercícios só de sunga. E os usuários de redes sociais que gostam de postar seus treinos têm que se virar, pois não há espelho para tirar fotos e publicar o famoso “tá pago”.

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News