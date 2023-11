'Abusado': ladrão faz churrasco e bebe cerveja durante furto a sítio

Uma ação ousada foi registrada pelo circuito de monitoramento de um sítio no último domingo (19). Um ladrão de 40 anos invadiu a propriedade rural para cometer um furto e, além de levar objetos do local, fez um churrasco com a carne que estava em uma geladeira e consumiu cerveja. O fato inusitado ocorreu no município de Dona Euzébia, Minas Gerais.

Conforme as informações da Polícia Militar (PM), o criminoso aproveitou o momento em que o proprietário do sítio saiu para entrar na propriedade. O homem furtou fios e, ao encontrar carne e cerveja na geladeira da casa, fez um churrasco.

O morador da propriedade chegou ao local e se deparou com o invasor fugindo. Ele recorreu às imagens das câmeras de segurança e acionou a PM.

Os militares identificaram o criminoso por meio do circuito de monitoramento, o localizaram e o prenderam. A corporação informou que o detido cumpre medida cautelar e, devido a isso, deveria estar usando tornozeleira eletrônica. Contudo, quando os policiais o encontraram na área urbana do município mineiro, notaram que ele estava sem o dispositivo de monitoramento.

Ainda de acordo com a polícia, esta foi a quarta vez que o homem descumpriu uma decisão judicial tirando a tornozeleira. O suspeito foi preso e levado para a delegacia.



