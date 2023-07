Abrigo Emergencial fará acolhimento a partir desta quinta-feira (13);

Com a chegada de baixas temperaturas, a Prefeitura de Arapongas, através do Centro Pop, irá reabrir o abrigo emergencial para acolhimento à população em situação de Rua (pernoite).

O serviço fará atendimento a partir desta quinta-feira (13), às 18:00 horas, com permanência até as 08:00 horas da sexta-feira (14). Ainda na sexta-feira, o retorno será às 18:00 horas, com permanência até as 08:00 horas do sábado (15).

Ainda conforme o coordenador do Centro Pop, Emanuel Zanatta, em caso de permanência das baixas temperaturas, o atendimento no abrigo emergencial deve ser estendido. “Vamos monitorando. Sempre zelando pelo melhor atendimento”, pontuou.

ATENDIMENTO:

As pessoas em situação de rua terão acesso a alimentação (janta e café da manhã), a itens e higiene pessoal, entrega de roupas e cobertores. Haverá também um espaço com uma televisão à disposição dos acolhidos.

ENDEREÇO:

O Centro Pop de Arapongas atende em novo endereço: Rua Drongo, 445 – Vila Cascata. Telefone: 3902-1769 (WhatsApp ou ligação convencional). O serviço conta com equipe formada por três assistentes sociais, uma psicóloga, um coordenador geral, um vigia, um motorista e um orientador.

