Abramed espera que saúde ganhe espaço nos debates do segundo turno

A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) espera que a saúde ganhe destaque nos debates do segundo turno das eleições, com a redução do número de candidatos e maior foco nas propostas para o futuro do País. A entidade defende que o tema esteja entre as prioridades dos planos de governo, com atenção especial ao acesso da população a serviços de qualidade e seguros na área de medicina diagnóstica.

"A Abramed espera que, com o segundo turno e com menos candidatos, o debate seja pautado pelo futuro do país, para o qual a questão saúde deve ser colocada entre os principais tópicos dentro do plano de governo.

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Especificamente na Medicina Diagnóstica, a nossa expectativa é atenção especial para o acesso da população com qualidade e segurança", afirma a diretora executiva da Abramed, Milva Pagano.