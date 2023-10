Abóbora do Halloween: saiba sobre a hortaliça que é símbolo da data

Se por muito tempo você achou que o Halloween ou Dia das Bruxas foi inventado nos Estados Unidos, saiba que isso é um mito. E se pensou que a abóbora também veio de lá, saiba que não é bem assim.

A hortaliça é nativa das Américas, especialmente América do Sul, Estados Unidos e México. Já a celebração surgiu na Irlanda e, em vez de abóbora, eles usavam rutabaga (foto abaixo), que é o cruzamento entre couve e o nabo, para esculpir olhos e boca.

No entanto, deixando as histórias de terror de lado, a abóbora é na verdade uma grande aliada da saúde. Também conhecida como jerimum e moranga, ela é rica em proteína, cálcio, potássio, fósforo, ferro, magnésio e vitaminas A, C e E. A vitamina A favorece a visão, e também em antioxidante betacaroteno, ótimo para prevenir o câncer . As sementes são ótimas no combate ao colesterol ruim. Há também os benefícios estéticos. Comer abóbora ajuda a perder peso e os antioxidantes combate o envelhecimento.



