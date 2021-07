Da Redação

Abertura das Olimpíadas 2021 tem show de drones e homenagens

Nesta sexta-feira (23), por volta das 8 horas, teve início a abertura das Olimpíadas 2021 no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão. A cerimônia não conta com a presença do público geral devido à pandemia da Covid-19.

Pela primeira vez na história, as cerimônias de abertura e encerramento, não têm a presença de público. A decisão de proibir espectadores foi tomada por conta da decretação do estado de emergência em Tóquio até o final das competições, 8 de agosto.

Os jogos, que aconteceriam no ano passado, foram adiados para 2021 por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Vídeos que estão repercutindo nas redes sociais mostram como foi a abertura, que conta com várias homenagens. Drones foram utilizados para fazer o símbolo das Olimpíadas de Tóquio. A trilha sonora é Imagine do John Lenon. Veja:

A tenista Naomi Osaka, de 23 anos, acendeu a pira Olímpica. Ela é a primeira japonesa a ganhar um torneio Grand Slam, um evento muito importante no mundo do tênis.

Foto por Reprodução

A cerimônia teve uma enxurrada de elogios e, também, de memes nas redes sociais. Alguns internautas comentaram no Twitter que sentiram a falta de referências das principais figuras da cultura pop japonesa, como Pokémon, Dragon Ball, Naruto e Hello Kitty.

Esta linda a abertura das olimpíadas até agora 👏👏+ É só eu que estou esperando o Goku/pikachu e o Naruto aparece 😅🤭😄😁#cerimoniadeabertura pic.twitter.com/ROYUdjRZyS July 23, 2021

A maior derrota de Goku e Vegeta é não estarem na abertura das olimpíadas de #Tokio2020 pic.twitter.com/Wx6hw2OmON — 🇧🇷 Ícaro Análises 🥇 (@10icarocaldas) July 23, 2021