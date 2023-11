Abelhas invadem cabine de caminhão e atacam motorista

Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal prestou socorro a um caminhoneiro atacado por abelhas enquanto dirigia. O homem trafegava na BR 158, entre os municípios de Santa Maria e Rosário do Sul, quando passou por um enxame de abelhas, como os vidros da cabine abertos.

Ele passou mal e foi socorrido pela equipe policial até o encontro com uma ambulância do SAMU, que completou a remoção até o hospital de Rosário do Sul.

Os policiais receberam o chamado de que um motorista, de 40 anos e natural de Paraíso do Sul-RS, relatou que abelhas invadiram a cabine do caminhão e o atacaram. Após ser picado, o homem passou a sentir dificuldade para respirar, aumento dos batimentos cardíacos, tonturas e sensação de desmaio. Ele foi orientado a parar o veículo no acostamento e a aguardar a chegada do socorro de forma segura.

Imediatamente a equipe acionou o apoio da ambulância e deslocou para agilizar o socorro, a cerca de 35 km de Rosário do Sul. Os policiais imediatamente removeram a vítima para a viatura e retornaram de encontro a ambulância, prosseguindo o batedor após a troca do socorrido de veículo, para desobstruir o trânsito até a chegada ao hospital.

O homem foi medicado e passa bem. Ele já foi liberado pelo hospital para seguir viagem.

A PRF recomenda a utilização dos vidros fechados durante deslocamentos por áreas rurais, para evitar esse tipo de problema, e o imediato contato com o nosso telefone de emergência 191 em caso de ocorrências deste tipo. O tempo é extremamente importante para um socorro eficaz.

