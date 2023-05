Abel Ferreira é cotado para treinar clube poderoso da Europa

Siga o TNOnline no Google News

Há menos de três anos no comando do Palmeiras, o português Abel Ferreira já é considerado por muitos o maior treinador da história alviverde. Por isso, feliz ou infelizmente, a depender do seu ponto de vista, ele já vem despertando interesse dos clubes europeus. Será que o técnico poderá deixar o Verdão em breve? Se você gosta de fazer previsões esportivas, leia mais sobre o assunto e dê também os seus palpites.

Abel Ferreira desembarcou no Palmeiras em novembro de 2020. E, desde então, já conquistou duas Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e dois Campeonatos Paulistas.

O interesse mais recente da Europa, segundo o jornal L'Équipe, vem do poderoso Paris Saint-Germain. O nome do português aparece como um dos possíveis alvos da equipe parisiense. A lista também inclui José Mourinho, Thiago Motta e Marcelo Gallardo.

Ao longo dos últimos tempos, Abel Ferreira já teve seu nome ventilado em outros clubes do Velho Continente, como o Nice, da liga francesa, e o Brighton, da Premier League. Isso mostra que seu trabalho vem sendo seguido de perto.

Sucesso no Palmeiras

O sucesso do português no Palmeiras foi quase instantâneo. Logo nos primeiros meses no comando do clube, ele já conquistou o principal torneio sul-americano. E os títulos simplesmente não parariam de vir nos meses e anos seguintes.

Com isso, Abel Ferreira já é o segundo treinador com mais títulos conquistados pelo Palmeiras. Em menos de três anos, ele soma oito troféus e figura ao lado de Vanderlei Luxemburgo, que, ao todo, teve cinco passagens pelo Verdão.

À frente dos dois está apenas Oswaldo Brandão, com dez conquistas. No entanto, em termos de importância dos troféus conquistados, grande parte da torcida – e da crônica esportiva – já coloca Abel Ferreira como o maior treinador da história do Palmeiras. Um feito e tanto para o jovem treinador de apenas 44 anos.

Futuro

Dessa forma, é difícil cravar agora o que acontecerá com Abel Ferreira. Seu salário no Palmeiras, sem dúvidas, é suficiente para que ele não precise ir para a Europa resolver sua vida financeira.

Por outro lado, o melhor futebol do mundo ainda está no Velho Continente e, por isso, os profissionais mais destacados querem ir para lá testar a si mesmos. Ainda pesa sobre a decisão de Abel o fato de ele mesmo ser europeu.

Assim, é razoável pensar que ele tenha o desejo de, mais dia, menos dia, voltar para perto de casa. O treinador, porém, tem contrato assinado com o Palmeiras até o fim de 2024 e, por enquanto, dá mostras de estar muito feliz por aqui.

