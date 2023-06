ABCR: concessionárias de rodovias recuperaram vegetação em cerca de 5 mil hectares em 12 anos

As empresas que fazem parte da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) revegetaram quase 5 mil hectares de área verde, o equivalente a 50 milhões de metros quadrados ou 30 vezes a área do Parque do Ibirapuera (SP), nos últimos 12 anos. Somente em 2022, foram 249 hectares revegetados. Os dados fazem parte do Painel ABCR+, que reúne informações referentes ao trabalho realizado nas concessões de rodovias do País, como atendimentos prestados pelas associadas, geração de empregos, números sobre infraestrutura e segurança viária, entre outros.

Também em 2022, as concessionárias federais foram responsáveis pelo resgate de 818 animais de fauna silvestre. Além disso, são 25 mil toneladas de lixo recolhidas nas vias concedidas em todo o País no ano de 2022, o que equivale a quase 6 caminhões de lixo por dia.

"São números importantes, que demonstram o efetivo compromisso das concessionárias de rodovias com a sustentabilidade. Há, ainda, a utilização de asfalto-borracha, energia solar e materiais reaproveitados de obras. São diversas iniciativas que reforçam o trabalho das empresas para a preservação ambiental", afirma o diretor-presidente da ABCR, Marco Aurélio Barcelos.