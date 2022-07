A Voz do Brasil completa 87 anos de transmissão jornalística

Da Redação

Noticiário é o mais antigo do Hemisfério Sul

No ar durante a vigência das cinco últimas Constituições brasileiras, o programa A Voz do Brasil - noticiário de rádio mais antigo do Hemisfério Sul - completa nesta sexta-feira (22) 87 anos.

Para a edição especial de aniversário, A Voz do Brasil recebeu o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que produz diariamente o programa, é vinculada diretamente à Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal.

“O rádio fala ao coração das pessoas. Este é um espaço muito privilegiado, que leva aos locais mais distantes deste país a informação verdadeira, aquilo que são as políticas que o governo está colocando à disposição do povo como um retorno pelo investimento que o cidadão faz em cada um de nós pelo serviço público”, disse Costa.

Considerada patrimônio da comunicação pública e intimamente conectada à memória afetiva de moradores de todas as regiões do país, o icônico boletim diário soma histórias e depoimentos de cidadãos que tiveram acesso à informação por meio do programa. “Desde adolescente eu acompanhava meu pai no carro, sempre ouvindo A Voz do Brasil. É muito gratificante ouvir esse tipo de depoimento. As pessoas se reúnem ao redor do rádio para ouvir à Voz, ou seja, nós damos voz ao brasileiro”, declarou o secretário.

Além de notícias dos palácios do governo federal, A Voz do Brasil levou aos ouvintes informações sobre a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). O programa narrou as conquistas do país em cinco edições de Copa do Mundo e a derrota em duas – a mais traumática em 1950. A Voz registrou a inauguração de Brasília (1960) e cobriu a morte de ídolos como Carmen Miranda (1955) e Ayrton Senna (1994).

Pelo rádio, e pela A Voz do Brasil, muitos brasileiros souberam da invenção da pílula anticoncepcional (1960), a chegada do homem à Lua (1969), dos primeiros passos da telefonia móvel (1973), da queda do Muro de Berlim (1989) e da clonagem da ovelha Dolly (1998).

