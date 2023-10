A um mês da COP28, Brasil entra na Coalizão de Ministros das Finanças para a Ação Climática

A um mês do início da Conferência do Clima em Dubai, a COP-28, o Brasil entra na Coalizão de Ministros das Finanças para a Ação Climática. O representante do País no grupo será o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fazem parte da coalizão 91 países e 26 parceiros institucionais com o objetivo de implementar políticas relacionadas ao clima. Criada em abril de 2019, o grupo promove os "Princípios de Helsinki", um conjunto de seis princípios que incentivam a ação climática nacional, especialmente por meio da política fiscal e da utilização do financiamento público.

continua após publicidade

A ideia é que os ministérios e seus pares desenvolvam estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, promovendo a transição para uma economia resiliente e de baixo carbono. Para o Ministério da Fazenda, o Brasil se destaca como líder mundial na economia verde num momento de enfrentamento do desafio da mudança climática. "A descarbonização e a diversificação dos combustíveis fósseis não são vistas como um custo, mas como uma oportunidade para criar empregos, aumentar a renda e melhorar a vida de milhões de brasileiros."

Por essas características, a adesão do País à Coalizão é vista como consistente com a estratégia do governo federal em torno de uma nova trajetória de crescimento e de desenvolvimento. No meio do ano, a Fazenda já apresentou o Plano de Transformação Ecológica. A adesão também responde às prioridades anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência brasileira do G20, o grupo das 20 maiores economias do globo.