A revolução da indústria de apostas no Brasil: do proibido ao regulamentado

Em 2026, o setor de apostas online e cassinos no Brasil celebra a marca de 10 anos. Esse número pode até parecer pequeno quando comparado com outros mercados internacionais mais estabelecidos, mas vale lembrar que o Brasil já é o quinto maior país do mundo em termos de arrecadação no setor de apostas, e esse número não para de crescer.

Há menos de uma década, falar em cassino online ou aposta esportiva regulamentada no Brasil era falar de algo que simplesmente não existia dentro da lei. O país carregava uma legislação de 1946 que proibia jogos de azar em território nacional

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Em menos de dez anos, o Brasil passou de um ambiente de proibição total para um dos maiores mercados regulamentados de apostas do mundo. Com isso em mente, a nossa ideia nesse artigo é explorar um pouco mais a fundo como essa indústria continua evoluindo dia após dia para apoiar esse crescimento exponencial.

O longo caminho até a regulamentação

Historicamente, os cassinos e apostas de forma geral eram proibidos desde 1941 e o processo de descriminalização iniciou no governo de Michel Temer. O principal objetivo aqui era aumentar a arrecadação do país porque mesmo sem uma legislação específica, os jogos de azar são algo que faz parte da cultura brasileira através de loterias, bingos e jogos do bicho.

Com a descriminalização, o setor de apostas digitais foi tomado por empresas estrangeiras que operavam no país sem regras claras, além de não contribuir para a economia local.

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Com isso, o Congresso Brasileiro passou a estudar um projeto de lei que regulamentaria as apostas no Brasil. Esse projeto entrou em vigor oficialmente no começo de 2025, com a criação da Secretaria de Prêmios e Apostas, que finalmente criou uma série de regras claras para todos os operadores de cassino que desejam operar por aqui.

A revolução da nova regulamentação

Até pouco tempo atrás, o mercado de apostas era dominado por empresas estrangeiras, que acabavam oferecendo bônus extremamente agressivos, métodos de pagamento variados e quase nenhuma transparência.

Com a criação da lei das bets, ficaram definidos diversos critérios que as empresas precisam cumprir, como o pagamento de uma taxa de outorga de 30 milhões de reais, além de comprovar suas tecnologias de verificação de cadastros, cumprir com requisitos de jogo responsável e utilizar somente métodos de pagamento autorizados pela SPA.

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Outro fator importante é em relação à reclamentação, foram regras mais rígidas no sentido de publicidade. Agora, plataformas de jogos online ou mesmo apostas esportivas precisam direcionar suas propagandas somente para maiores de idade e promover o jogo responsável.

Para entender o que essa virada representou em termos concretos, basta olhar para alguns dados do primeiro ano de operação regulada. Segundo informações consolidadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, o mercado regulado de apostas e cassinos online gerou mais de R$ 17 bilhões em receita bruta somente no primeiro semestre de 2025 .

Esse volume se traduziu em R$ 3,8 bilhões em arrecadação tributária para o governo federal no mesmo período, além de movimentar toda uma cadeia de empregos diretos e indiretos. O crescimento do mercado é tanto que, por exemplo, a arrecadação do governo com as casas de apostas somou mais de 2,5 bilhões no primeiro bimestre de 2026. Representando uma alta de mais de 200% em relação ao mesmo período de 2025.

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O futuro das apostas no Brasil

Após a publicação da nova lei das bets, que regulamentou o setor de apostas no Brasil, foram publicadas diversas portarias com regras cada vez mais específicas. A tendência é que isso continue acontecendo e que empresas que operam nesse setor, tenham que cumprir com requisitos cada vez mais específicos.

A título de exemplo, algumas portarias definiram critérios mais específicos de marketing, questões relacionadas ao atendimento ao cliente e a verificação de identidade.

A experiência de entretenimento em si também evoluiu. Categorias como o cassino ao vivo PlayUZU, que conecta o jogador a dealers reais por streaming em alta definição, são exemplos de como as plataformas do mercado regulado investem em qualidade de experiência para competir em um ambiente onde o padrão de exigência é mais alto e a confiança do usuário precisa ser conquistada e mantida.

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Por fim, para o jogador, apostar em uma casa de apostas licenciada é a primeira e mais importante camada de segurança ao apostar online. Em um mundo repleto de fraudes, garantir que você está apostando somente em casas de apostas que passaram por um processo de licenciamento é uma etapa importante para garantir sua segurança.

Por fim, a trajetória da indústria de apostas no Brasil, da proibição de 1941 ao mercado bilionário de 2025, é uma história de pressão econômica, mudança cultural e, no fim, adaptação regulatória que deve continuar evoluindo cada vez mais.