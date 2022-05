A Quina de São João vem carregada com milhões

Da Redação

Junho já está chegando e com ele vem também o esperado sorteio da Quina de São João, um dos mais importantes do Brasil. Mas você conhece todos os seus detalhes? Quer saber como jogar na quina de São João? Neste artigo, revelamos alguns dos dados mais significativos do sorteio.

Quando começou a quina de São João?

Por ocasião da festa de São João, em 2011 foi criado um sorteio especial no Brasil: a Quina de São João. Apesar de nem sempre ser realizado no dia 24 de junho, esse sorteio costuma ocorrer próximo a esta data.

Mas, além do fato de ser um sorteio realizado uma única vez por ano, qual é sua característica e por que é tão esperado em todo o país? A principal diferença da Quina tradicional em comparação com o sorteio da Quina de São João é que este último não acumula seu prêmio.

Mas antes de entrar nos detalhes sobre como o prêmio é distribuído, vejamos como se aposta nesta Quina.

Como funciona a Quina de São João?

Na verdade, jogar na Quina de São João é muito fácil. Basta comprar um bilhete e escolher cinco números dos 80 oferecidos. Como não são bilhetes numerados e limitados, todos os participantes que acertarem os números da Quina dividirão o prêmio.

Além disso, aqueles que acumularem quatro, três e dois acertos também receberão o prêmio. Mas o que acontece se ninguém acerta as cinco dezenas da quina de São João?

Como já mencionamos antes, o sorteio da Quina de São João não é cumulativo. Por isso, se não ninguém tiver escolhido os cinco números ganhadores, o grande prêmio será dividido entre os que tiverem quatro acertos e assim por diante.

Em resumo, com a quantidade de apostadores, é quase improvável que não haja pelo menos um acertador de um Duque (dois números).





Qual é o prêmio da Quina de São João?

A Quina de São João conta com um dos maiores prêmios da loteria no Brasil, mas tem uma peculiaridade muito interessante: o valor do prêmio muda a cada ano em função da arrecadação.

Para ter uma ideia, 15% do valor distribuído é obtido dos prêmios regulares da Quina, os quais vão sendo acumulados para este sorteio especial. A esta quantia somamos os lucros obtidos pelas vendas laterais e as exclusivas da Quina de São João.

Como se não bastasse, o valor do prêmio da Quina de São João pode ser ainda maior se a última Quina normal anterior à especial de São João não tiver nenhum ganhador. Neste caso, o maior prêmio também seria acumulado para o prêmio especial.

Mas de quanto dinheiro estamos falando? Se vemos os números do ano passado, o bolão da Quina de São João distribuiu mais de 200 milhões de reais entre todos os acertadores. E parece que a previsão para este ano é ainda melhor.

De acordo com os especialistas do setor, espera-se que o prêmio da Quina de São João de 2022 oscile entre os 220 e 250 milhões de reais.

Como todo este dinheiro é dividido entre os ganhadores?

Tudo depende do número de acertos de cada acertador e de quantos acertadores para cada faixa, obviamente.

Dessa forma, aqueles que acertarem a Quina (cinco acertos) dividirão 50% do prêmio. Quem acertar a Quadra (quatro acertos) dividirá 19% do total. Os acertadores do Terno (três acertos) dividirão 20% do prêmio.

Por último, os acertadores do Duque (dois acertos) também levarão um pedacinho – especificamente 11% do prêmio.





Quais são os números da Quina de São João mais premiados?

A escolha dos números é muito pessoal: datas importantes, números da sorte, estatísticas... mas quais são os números da Quina de São João mais premiados?

Ao ser uma lista de 80 números, a repetição é bastante escassa. Mesmo assim, com base nas vezes que vimos números premiados de forma reincidente, a combinação ganhadora seria: 55, 14, 15, 17 e 26.

Isso sim, não devemos criar muitas expectativas com essa proposta. O número 55 saiu apenas quatro vezes, enquanto os outros números saíram apenas três vezes cada um. Portanto, não há nada escrito e a sorte está mais presente do que nunca.





Não deixe passar o sorteio da Quina de São João 2022!

Quer ter uma boa surpresa de meio de ano? Então, participe da Quina de São João de 2022 e consiga sua parte com um dos números ganhadores.

Com este artigo, você aprendeu tudo o que precisava saber para participar. Agora só precisa de um pouco de sorte.