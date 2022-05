A inventividade de Fellipe Medas em obras pelo Rio

Da Redação

Hoje, formado em Arquitetura e Urbanismo, Fellipe Medas tem em seu currículo um mestrado em Desenvolvimento local e pós-graduações em Engenharia e Segurança do Trabalho, Saúde e Vigilância Sanitária, Engenharia Hospitalar e Engenharia Clínica.

Tendo sua residência fixada no Rio de Janeiro, Medas ainda atua em muitas outras cidades pelo estado, como Búzios, Campo Grande, Cachoeiras de Macacu e Teresópolis.

Seu trabalho é voltado principalmente para a arquitetura hospitalar, mas seu talento se estende também a projetos residenciais. Dentre outros projetos e clientes ilustres, Fellipe Medas foi o arquiteto escolhido por Renato Aragão para a construção da área gourmet de sua residência.

O trabalho de Fellipe Medas foi reconhecido pela revista Boa Vista (N° 14, 2021), além de ter sido citado no livro "DOSSIÊ BRUMADINHO: Impactos do maior Desastre Humano e Ambiental", publicado em 2021.

Suas obras exprimem um estilo cheio de personalidade e identidade, e seu caráter dinâmico, inovador e resolutivo já pode ser visto em vários pontos do Rio de Janeiro: assinou a restauração da Mansão Firenze, no Alto da Boa Vista, e do Museu do Índio, obra que ainda está em andamento em Botafogo.

Outras obras importantes atualmente regidas por Fellipe Medas na Cidade Maravilhosa são a reforma da ala pediátrica do Hospital dos Servidores e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, além da criação de 2 CTIs Covid no Hospital Leopoldina.

Em Cachoeiras de Macacu, Fellipe Medas é encarregado das reformas do Ambulatório Geral, da Secretaria de Saúde e do Hospital Municipal Celso Martins.

Fora da área da construção civil, o inventivo arquiteto caxiense também foi a mente responsável pela criação do “Geribar”, para a 1ª Mostra Vitoria Stone Signature. O móvel ficou em exposição em duas localidades no Rio de Janeiro, o Casa Shopping e o Evento Morar Mais por Menos, e também na cidade de Vitória, no Espírito Santo.

