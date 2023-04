A importância da atividade física para quem tem dor lombar

Da Redação

Dor na lombar é um problema comum e que afeta milhares de pessoas no mundo todo anualmente. Segundo dados publicados em 2021 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% dos indivíduos sofrem ou sofrerão com o sintoma. Embora as causas da dor na lombar sejam diferentes em cada caso particular, uma coisa é certa: fazer exercícios físicos regularmente ajuda a prevenir e tratar a lombalgia.

Quem diz isso é o médico Mateus Tomaz, neurocirurgião. "Muitos estudos clínicos atuais já comprovaram que uma rotina de exercícios de fortalecimento do abdome e musculatura vertebral pode reduzir as dores de coluna significativamente", explica.

No entanto, não é qualquer treino que serve para essa finalidade. De acordo com Tomaz, "devem ser evitados exercícios com impacto para evitar lesões". Além disso, o médico pontua que são necessários alguns requisitos para que os exercícios sejam de fato benéficos ao tratamento da lombalgia.

"Os treinos sempre devem conter algum grau de alongamentos no início e seguir com fortalecimento do ‘core’, que é a região do tronco", disse Tomaz. "Esses exercícios fazem com que a musculatura suporte o peso das atividades do dia a dia, e isso evita sobrecarga nos discos e articulações da coluna".

O especialista ainda indicou que, na hora de montar o treino ideal para tratar a dor na lombar, é interessante consultar não apenas um personal, mas também um médico e um fisioterapeuta. Isso porque, segundo Mateus Tomaz, esses exercícios seriam parte de um processo multidisciplinar, em que cada profissional tem um papel diferente e complementar.

"O médico deverá indicar quais os exercícios serão indicados e, mais importante ainda, quais serão contra indicados, porém o educador físico é fundamental para a execução desses exercícios de maneira adequada. Os fisioterapeutas têm um papel fundamental tanto na prevenção, quanto na reabilitação de lesões", esclarece Tomaz.

Outro ponto importante para garantir a efetividade da rotina de exercícios contra a lombalgia é manter as consultas no médico com regularidade, principalmente quando se está em tratamento de alguma lesão. Além disso, o Dr. Mateus Tomaz também pontua a importância de não realizar exercícios sem antes consultar profissionais:

"Os exercícios mal executados poderão gerar lesões de diversas articulações e músculos. Portanto, nunca inicie atividades físicas sem a avaliação de um médico e sem a presença de educador físico", alertou.