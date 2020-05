"A gente está vendo cenas de filme de terror", diz prefeito de Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), admitiu que ele e o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), fracassaram na tentativa de conter o avanço do novo coronavírus no estado. Em entrevista ao jornal O Globo, o prefeito disse que a situação está parecida com um “filme de terror”.

“[Na segunda-feira,] Enterramos 142 [pessoas], das quais 28% morreram em casa. É quase um terço. Não sei se essas pessoas morreram porque se automedicaram, não tiveram acesso atendimento ou se porque acharam que, como disse o presidente, era só uma gripezinha. É um negócio sinistro, mesmo. A gente está vendo cenas de filme de terror.”

Arthur Virgílio também cobrou auxílio do governo federal. “Na área da saúde, [o auxílio do governo federal] está horrível. Eu não vi nada, ainda. Estamos aguardando ansiosamente a chegada de aviões Hércules das Forças Armadas com EPIs, respiradores, macacões, insumos que a gente precisa para atender a gente. Está faltando medicamento. Nós estamos racionando remédios. Na época do Mandetta, ele até se fazia presente, mas agora, minha esperança é que o general [Eduardo Pazuello], que conhece a região, possa nos ajudar.”

As informações são do site O Antagonista.