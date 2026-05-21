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FATALIDADE

A caminho do Chile, motociclista brasileiro morre em acidente na Argentina

Vítima participava de expedição que saiu do Agreste de Pernambuco; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 13:52:43 Editado em 21.05.2026, 13:52:36
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A caminho do Chile, motociclista brasileiro morre em acidente na Argentina
Autor Erinaldo Cleibson de Aquino, era morador de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco - Foto: Reprodução redes sociais

Um empresário pernambucano de 43 anos morreu na tarde de terça-feira (19) após sofrer um acidente de moto em Purmamarca, na província de Jujuy, na Argentina. Erinaldo Cleibson de Aquino, morador de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, participava de uma expedição com amigos que tinha como destino final o Deserto do Atacama, no Chile.

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A fatalidade ocorreu por volta das 13h. Segundo colegas de viagem, Erinaldo perdeu o controle da motocicleta ao fazer uma curva. O pneu derrapou nos pedregulhos do acostamento, fazendo com que ele colidisse contra uma mureta de proteção. Uma equipe de emergência local foi acionada por motoristas que passavam pela rodovia e prestou os primeiros socorros. Apesar das tentativas de reanimação, o empresário não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A viagem era o resultado de um ano de planejamento e representava a realização de um sonho para a vítima. A expedição, que começou no dia 8 de maio, era composta por um grupo de seis motociclistas, incluindo o irmão e o cunhado de Erinaldo. Apaixonado por motos há uma década e membro do motoclube "Asas do Capibaribe", o empresário celebrava cada etapa e paisagem do trajeto, segundo os relatos de seus companheiros de estrada.

Com a interrupção abrupta da viagem, o corpo foi encaminhado para a cidade de Susques, também em Jujuy, onde o grupo de amigos permanece. A família agora lida com os trâmites burocráticos e com os altos custos envolvendo a liberação e o traslado internacional do corpo até Limoeiro. A logística para o retorno das motocicletas também foi alterada: os veículos serão levados por um reboque até a fronteira em Foz do Iguaçu (PR) e, de lá, transportados por caminhão até Pernambuco.

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Erinaldo era sócio de uma loja de tecidos e aviamentos em sua cidade natal. A empresa publicou uma nota de pesar lamentando a perda e destacando a paixão do empresário pela liberdade. Ele deixa três filhos, de 18, 15 e 12 anos.

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