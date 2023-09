A ascensão da saúde pessoal na era da tecnologia

A saúde quase não saiu das manchetes desde o início da pandemia em 2020, e por um bom motivo. Os sistemas de saúde estão em um estado de colapso como nunca antes, mesmo depois que a pandemia de COVID-19 tenha passado. Milhões de pessoas estão enfrentando problemas de saúde mental mais graves como resultado dos lockdowns. Ao mesmo tempo, um número maior de pessoas está enfrentando os efeitos das condições crônicas de saúde.

Doenças como asma, hipertensão e diabetes tipo 2 estão aumentando em ritmo acelerado, em muitos casos devido à qualidade ruim dos alimentos que consumimos. Os problemas são amplos, profundos e sistêmicos. O que é curioso é a forma como muitas pessoas estão reagindo a essa tendência ao tentar recuperar o controle.

Temos observado atentamente como os países do mundo todo estão adotando cada vez mais um sistema de saúde mais capacitado e centrado no paciente, com coisas como suplementos, tecnologia de saúde vestível, atenção à consciência plena e muito mais.

Para muitos, o crescimento da tecnologia de saúde vestível, como o FitBit, se deve em parte à tecnologia barata e acessível e em parte a uma crescente desconfiança em relação à autoridade responsável. A era digital levou a um questionamento generalizado da autoridade, além de uma enorme diversidade de diferentes câmaras de eco online. A atitude do passado de que os médicos sempre sabem o que é melhor é agora amplamente contestada e, às vezes, ignorada, o que significa que cada vez mais pessoas estão buscando suas próprias soluções e informações. Some-se a isso o surgimento de novos dispositivos que fazem de tudo, desde medir a frequência cardíaca ao longo do dia até monitorar o nível de oxigênio no sangue, e você terá uma tempestade perfeita.

Países como Reino Unido, EUA, Alemanha e Japão estão vendo um número cada vez maior de pessoas adotando uma abordagem mais personalizada para sua saúde e bem-estar. Sessões particulares de coaching e mindfulness estão crescendo em popularidade o tempo todo, enquanto ferramentas de monitoramento pessoal e itens como lâmpadas UV estão sendo vendidos a taxas mais altas do que antes da pandemia. Mas será que essa é uma tendência global observada em todo o mundo? Ou será que essa tendência só é realmente observada em países com padrões de vida mais altos e com a renda disponível que os acompanha?

A avaliação das tendências por país oferece um alto nível de percepção de como aspectos como economia, tradição e cultura afetam o comportamento dos indivíduos. Afinal de contas, esses fatores determinam tudo, desde as tendências de compra de alimentos e escolhas de moda até decisões como jogar na loteria ou querer comprar em vez de alugar. É realmente justo dizer que todas as pessoas com renda disponível estão se voltando para a assistência médica personalizada?

Uma coisa é certa: se você está vivendo o dia a dia, lutando para encontrar comida, não comprará um smartwatch para monitorar seus níveis de açúcar no sangue. Seria um insulto até mesmo sugerir que as pessoas nessas situações deveriam perder um momento sequer de seu tempo aspirando a viver dessa maneira. Fazer isso seria demonstrar um nível de desconexão fora do comum com a realidade que os outros enfrentam diariamente.

Existem outras categorias que podem diferenciar os países em relação à saúde. Os países escandinavos se destacam pelos altos padrões de vida e pela eficiência dos cuidados de saúde, e muitos de seus habitantes adotam uma abordagem personalizada para cuidar de sua saúde e bem-estar. Já países como a Espanha, que não é um país pobre na Europa e que tem uma qualidade de vida invejável, ficam bem atrás de seus vizinhos continentais.

Não queremos julgar se um país deveria fazer mais para incentivar seus cidadãos a terem uma saúde mais personalizada. Queremos apenas mostrar como a cultura também influencia o setor de saúde, além do dinheiro.

Para não nos focarmos apenas na Espanha e evitarmos ofender com generalizações imprecisas, vamos manter uma discussão.

Em países onde as instituições e os profissionais da área médica têm mais credibilidade, é natural que o uso de tecnologia de saúde em casa seja menor. Isso também implica que é menos comum que as pessoas busquem o desenvolvimento pessoal em termos de saúde mental por conta própria. Em vez disso, elas tendem a seguir as orientações dos profissionais de saúde mental que fazem parte do sistema nacional.

Isso pode acarretar uma menor capacidade de identificar e tratar adequadamente as condições crônicas. Um dos motivos principais é que as condições crônicas costumam ser vistas como menos urgentes do que as condições agudas que colocam a vida em risco. Além disso, é muito mais discreto tratar o diabetes com dieta e exercícios do que fazer um procedimento de stent para um paciente com infarto.

Não estamos dizendo que uma forma é superior à outra, mas apenas ressaltando que a saúde tem várias facetas. Muitos serviços nacionais de saúde são ótimos em tratar ferimentos e condições agudas, mas enfrentam mais dificuldades com condições crônicas e saúde mental.

Um fator importante que contribui para isso é a necessidade de uma abordagem personalizada com acompanhamento e orientação de longo prazo nesses casos. A escassez de recursos e a pressão orçamentária são duas das principais razões pelas quais essas condições costumam ser relegadas a segundo plano. Afinal, há uma tendência compreensível de focar no tratamento daquilo que se sabe que pode curar e que certamente salvará uma vida, em vez de condições mais sutis e emergentes.

O lado positivo da saúde pessoal e da tecnologia vestível é que elas permitem que dados detalhados sejam registrados e compartilhados. Porém, ironicamente, eles precisam ser compartilhados com os próprios profissionais de saúde, que são menos confiáveis em países onde a tecnologia é mais usada.

Uma coisa é certa: será curioso ver como o setor de saúde se desenvolverá entre os países nos próximos anos. Certamente estaremos de olho no cenário em breve, buscando identificar as tendências emergentes conforme elas aparecerem.

