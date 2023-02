9 pilares de um plano financeiro sólido para uma pequena empresa

Da Redação

Obter sucesso como proprietário de uma pequena empresa depende da compreensão dos fundamentos das finanças empresariais. Como proprietário de uma pequena empresa em potencial, adquirir um conhecimento básico de finanças para pequenas empresas pode ser altamente benéfico. Ter uma compreensão sólida dos fundamentos financeiros de uma empresa é fundamental para operá-la com eficiência e reduzir custos.

Nesta postagem, explicamos os fundamentos significativos do financiamento de pequenas empresas e revelamos os 9 principais fundamentos do financiamento de pequenas empresas.

9 dicas financeiras para startups

Muitos traders novatos ficam presos ao gerenciar as finanças de seus negócios. Eles sempre precisam do conhecimento básico que podem adquirir usando plataformas de negociação como o bitcoin billionaire. No entanto, qualquer que seja o negócio que você administre, é essencial seguir as dicas financeiras mencionadas abaixo.

1. Manter dinheiro extra

Ter um fundo de contingência é crucial para qualquer pequena empresa enfrentar dificuldades financeiras inesperadas. É aconselhável manter de três a seis meses de despesas operacionais prontamente acessíveis para garantir a estabilidade financeira em caso de emergência. Quanto maior a reserva de recursos, maior a garantia de que sua empresa enfrentará qualquer tempestade.

2. Definir custo e preço de venda

É crucial planejar com precisão suas finanças, definindo os custos de longo prazo associados a todas as compras que sua empresa fizer. Isso abrange despesas com materiais, bens e serviços necessários para fabricar seus produtos. Seus preços de venda devem ser definidos de forma que cubram todas as despesas do negócio, permitindo assim que você obtenha lucro. Assim, é essencial determinar as seguintes despesas:

● Despesas com folha de pagamento dos funcionários.

● Despesas de correio.

● Custos de preparação e embalagem.

● Custos operacionais, como serviços públicos, aluguel e ativos.





3. Despesas logísticas. Acompanhe seus gastos

Para obter uma compreensão abrangente das finanças de uma pequena empresa, é importante estar ciente dos locais exatos onde ocorrem as despesas. Manter o controle de todas as despesas incorridas pela empresa é crucial para a precisão e o planejamento eficaz de longo prazo. Ao categorizar os custos em segmentos relevantes, como finalidade, pode-se implementar controles eficazes sobre as despesas e calcular as margens de lucro gerais com maior facilidade.

4. Pagamentos de impostos

Manter-se em conformidade com as obrigações fiscais é crucial para manter registros financeiros precisos e garantir a declaração de impostos perfeita. Manter um registro em tempo real de todas as transações financeiras por meio de práticas contábeis contínuas pode facilitar esse processo e minimizar os problemas durante a temporada de impostos. Ao documentar cada ação financeira à medida que ela ocorre, você cria um repositório abrangente e organizado de informações que serão valiosas na preparação de sua declaração de imposto de renda.

5. Manter formulários de trabalho do funcionário

Como proprietário de uma empresa, é imperativo cumprir suas obrigações fiscais sobre a folha de pagamento. Isso inclui preencher os formulários necessários que contêm informações sobre seus funcionários, como correspondência do empregador, desemprego, retenção e compensação do trabalhador. Para garantir a conformidade total, é crucial manter-se informado sobre os requisitos fiscais específicos estabelecidos pelo seu estado de operação.

6. Manter a pontuação de crédito comercial

Para manter uma pontuação de crédito comercial robusta, é vital priorizar o pagamento da dívida e reduzir ao mínimo as dívidas pendentes. Pague suas dívidas o mais rápido possível e evite empréstimos com juros altos que podem sobrecarregar suas finanças. Ao praticar o empréstimo responsável e o reembolso imediato, você pode garantir melhor acesso a empréstimos, financiamentos, apólices de seguro e oportunidades imobiliárias e aumentar a credibilidade do seu negócio dentro do prazo.

7. Contrair Empréstimos

Contrair empréstimos, quando necessário, para atingir os objetivos do seu negócio é uma prática comum. Ao obter empréstimos, você obtém acesso aos fundos necessários para operar seu negócio, como a obtenção de mão de obra e materiais. O reembolso imediato desses empréstimos não apenas mantém uma pontuação de crédito comercial favorável, mas também aumenta o fluxo de caixa de sua empresa.

8. Criar uma estratégia de cobrança

Para manter uma operação tranquila e eficiente, é essencial ter uma estratégia de cobrança eficaz que facilite o pagamento imediato dos clientes. Ao garantir o pagamento pontual, você pode manter um fluxo de caixa positivo e aumentar o sucesso financeiro do seu negócio.

9. Crie Protocolos Financeiros Internos

A incorporação de controles internos em suas práticas de negócios pode fornecer uma compreensão abrangente de suas operações financeiras. Ao estabelecer protocolos que promovam a conscientização financeira, você pode reduzir riscos de forma proativa e se manter informado sobre a saúde das finanças de sua empresa.

Por exemplo, reservar um tempo regular todas as semanas para revisar os relatórios financeiros. A implementação dessas medidas pode fornecer uma abordagem prática para identificar e resolver quaisquer problemas relacionados a finanças.

Conclusão

Essas dicas são essenciais para garantir a estabilidade financeira, reduzir custos e maximizar os lucros da sua pequena empresa. Com uma melhor compreensão desses conceitos, os proprietários de pequenas empresas podem tomar decisões informadas e garantir o sucesso de suas finanças e negócios.

