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8ª Feira do Livro da Unesp 2026 terá Nobel de Literatura e desconto mínimo de 50%

Escrito por Nico Garófalo (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 12:24:00 Editado em 11.05.2026, 12:34:36
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A partir desta quarta-feira, 13, o Memorial da América Latina recebe a 8ª Feira do Livro da Unesp, evento literário com a participação de algumas das principais editoras do País, que disponibilizarão títulos com desconto mínimo de 50% sobre o preço de capa. Além das vendas a preços baixos, o evento contará também com uma série de palestras e mesas redondas sobre literatura.

Mais de 200 editoras de todo o Brasil estão confirmadas na Feira, incluindo Companhia das Letras, Record, Boitempo, Brasiliense, Tinta-da-China e Todavia. Os selos levarão mais de 7 mil títulos ao evento, com o catálogo completo disponível no site da organização.

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Antes realizado no Câmpus da Unesp, em São Paulo, a Feira ganha novo local, ampliando seu escopo, como parte da comemoração do aniversário de 50 anos da Unesp. Além do maior espaço, o evento receberá, entre os dias 13 e 15, o Fórum Unesp 50 anos, que contará com a presença do autor chinês e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Mo Yan, que conduzirá a abertura.

O Fórum, que realizará debates de temas contemporâneos, incluindo ciência, cultura e sociedade, receberá ainda os imortais da Academia Brasileira de Letras Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Jorge Caldeira e Antônio Carlos Secchin, a economista norte-americana Deirdre McCloskey, o tecnólogo e professor francês Jean-Marie Tarascon e os escritores chineses Suonan Kairang e Yang Zhihan.

Na edição de 2025, a Feira do Livro da Unesp recebeu 59 mil visitantes ao longo de seus cinco dias, com uma média de 4,7 livros comprados por pessoa. Ao todo, R$3,5 milhões foram registrados em vendas. De acordo com a organização, a expectativa é que esses números sejam superados em 2026.

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A 8ª Feira do Livro da Unesp acontece entre 13 e 17 de maio no Memorial da América Latina, localizado no bairro da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. A entrada é gratuita. A programação completa e o mapa detalhado do evento estão disponíveis no site oficial da Feira.

Serviço: 8ª Feira do Livro da Unesp

Datas: 13 a 17 de maio de 2026

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Horários: Quarta a sábado: das 9h às 21h | Domingo: das 9h às 18h

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo (SP)

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Entrada gratuita

Desconto mínimo de 50% nos livros

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LITERATURA/FEIRA DO LIVRO/UNESP 2026
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