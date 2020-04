Detran Paraná coloca no ar novo portal de serviços

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) colocou no ar nesta segunda-feira (27) o seu novo portal de serviços. O site do órgão foi redesenhado e reestruturado para ser um portal, melhorando a experiência do cidadão que busca serviços digitais, neste momento reforçados por causa da pandemia do novo coronavírus.

O site do Detran recebeu no mês de março, do Observatório Nacional de Segurança Viária, a avaliação de primeiro lugar, como o melhor portal entre todos os Detran do País, ao lado do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando para trazer um site ainda melhor.

“É muito satisfatório já sermos reconhecidos pelo bom trabalho, mas nossas equipes não param de buscar melhoria e evolução. Este novo portal é uma prova disso”, comenta o diretor-geral do Detran Paraná, Cesar Kogut.

NOVIDADES - Com o visual mais claro, o portal traz logo no início uma grande barra de pesquisa onde o cidadão pode digitar o serviço que procura. Logo abaixo, há ícones com os principais serviços em destaque, ou os mais recentes adicionados ao portal.

Há, ainda, mais seis destaques que são alterados automaticamente pelo sistema, de acordo com os serviços mais buscados pelos usuários. Só nas páginas iniciais do site, o cidadão tem quatro opções de busca pelo serviço desejado. O portal tem também notícias, links principais, vídeos, canais de atendimento, agenda executiva, editais.

“O novo portal de serviços do Detran estará permanentemente em evolução” diz a diretora de tecnologia e desenvolvimento do Detran, Jaqueline Almeida. “Estamos focados em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, oferecendo serviços digitais para que ele possa cumprir suas obrigações de forma cada vez mais eficiente e com a segurança, na palma da sua mão”, afirma.