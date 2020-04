Gabriela Pugliesi faz festa durante pandemia, causa revolta e pede desculpas

Curada do novo coronavírus, Gabriela Pugliesi decidiu fazer uma festinha em casa neste fim de semana. Diversas imagens do encontro foram divulgadas pela influenciadora nas redes sociais e causaram revolta entre seguidores.

O casamento da irmã da influenciadora digital, no dia 7 de março, no sul da Bahia, foi apontado como um dos focos de novos casos de coronavírus no Brasil.Marcela Minelli se casou em Itacaré e diversos convidados apresentaram diagnóstico positivo para a doença, entre eles, a cantora Preta Gil.

A própria Gabriela Pugliesi contraiu o vírus e teve de ficar em isolamento social. A apresentadora Tatá Werneck comentou a publicação de Gabriela Pugliesi e a festinha em casa. "Gabriela, você vai me achar uma babaca depois desse comentário. Mas eu acho menos importante isso do que alertar as pessoas.

Tão pedindo caminhão para os hospitais porque está um caos. Minha prima médica (que pegou coronavírus) chega chorando em casa. Porque eles já têm que escolher quem salvar. Você já teve.

Está teoricamente 'imune'. Eu acho que essa atitude, ainda mais para um monte de gente que te segue e se inspira na sua vida saudável, foi inadmissível", escreveu. Depois da repercussão negativa, Gabriela Pugliesi usou o Instagram para gravar um vídeo e pedir desculpas.

"Só estou fazendo esse vídeo para pedir desculpas, do fundo do meu coração. Ontem juntei meia dúzia de amigos aqui em casa, a gente pediu comida, bebeu, eu postei, falei besteira, enfim, estou extremamente arrependida. Fui irresponsável e imatura, to mal comigo mesma. E mais uma vez queria pedir desculpas", disse.

Os comentários foram bloqueados da publicação e a influenciadora continuou. "E eu errei porque não é pra juntar ninguém em casa, porque sei que tem pessoas passando dificuldades, é ofensivo, não ajuda ninguém nesse momento.

A quarentena está difícil pra mim, mas sei que está muito mais difícil pra outras pessoas. E eu que me proponho a falar sempre como a vida pode ser maravilhosa, tenho que ter responsabilidade sobre o que faço, sobre o que posto e o que eu falo. Mais uma vez, quero pedir desculpas do fundo do meu coração", concluiu.