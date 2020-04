Morre de covid-19 mais um tripulante do navio Costa Fascinosa

Mais uma pessoa que estava embarcado no navio Costa Fascinosa, da companhia italiana Costa Cruzeiros, faleceu de covid-19 em Santos (SP), onde a embarcação está atracada, em quarentena.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a vítima – um tripulante do sexo masculino de 44 anos – morreu na última sexta-feira (24). Ele havia desembarcado para tratamento em 26 de março e estava internado em uma unidade de tratamento intensivo (UTI) de um hospital local.

Outras duas mortes de pessoas que estavam no Costa Fascinosa já foram registradas em abril. São também dois tripulantes da embarcação: um homem, de 42 anos, de nacionalidade filipina, morto no último domingo (19), e um médico italiano, de 70 anos, no último dia 16. Ambos estavam em hospitais da Baixada Santista.

Fim da quarentena

Neste domingo (26), o Costa Fascinosa está no último dia de quarentena. A partir de segunda (27), o navio vai iniciar o desembarque de parte dos tripulantes para repatriação. “Esses desembarques, como os de qualquer outra embarcação, devem ser realizados após avaliação médica do tripulante e os desembarcados devem seguir diretamente para o aeroporto. Além disso, a repatriação deve ser autorizada pelo Ministério das Relações Exteriores”, destacou, em nota, a Anvisa.

Após os desembarques, que deverão ocorrer durante a semana, o navio deverá iniciar os trâmites para zarpar. Segundo a Anvisa, ainda não há uma data confirmada para a saída da embarcação. No navio, foram confirmados 29 casos de covid-19. Dessas, dez desembarcaram para tratamento hospitalar e três faleceram.

A Anvisa informou, na última quarta-feira (22), que 452 pessoas ainda estavam a bordo da embarcação. O navio de cruzeiros chegou a Santos com 764 pessoas (passageiros e tripulantes) no dia 17 de março e, dois dias depois, a embarcação foi colocada em quarentena. Os primeiros tripulantes com necessidade de atendimento médico desembarcaram no dia 25 de março. Em 5 de abril, 75 brasileiros deixaram a embarcação, assim como 227 passageiros filipinos, no dia 11 de abril. Eles retornaram ao seu país em voo fretado.

Navios da MSC

A partir de hoje começa a ocorrer o desembarque para repatriação de tripulantes de três navios da companhia MSC: o Poesia, Música e Seaview. Segundo a Anvisa, os tripulantes serão colocados em ônibus e levados diretamente para aeroportos para pegar os voos de volta. Os três navios da MSC estão há cerca de um mês em Santos e não registraram nenhum caso suspeito de Covid-19.